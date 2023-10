WM-Bewerbung! Saudi-Arabien will Gastgeberrolle

Saudi-Arabien hat bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2034 bereits beste Chancen für eine Zusage als Veranstalter - doch damit nicht genug: Eine Handball-WM der Männer will das Land ebenfalls ausrichten.

Wie Hassan Moustafa, Präsident der Internationalen Handball Föderation (IHF), auf Nachfrage des Deutschlandfunks bestätigte, zeigt die saudi-arabische Handball Föderation (SAHF) starkes Interesse an einer Ausrichtung der WM 2029 oder 2031.

Diesbezüglich befinde man sich bereits in Gesprächen. Eine endgültige Entscheidung wird vom IHF-Rat getroffen, der das nächste Mal am 1. November in Basel zusammen kommt. Für die WM 2029 haben bereits Island, Norwegen und Dänemark eine Bewerbung eingereicht.