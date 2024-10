Spielorte fix! Eine Überraschung bei Heim-WM

SPORT1 28.10.2024 • 13:59 Uhr Die deutsche Handball-Nationalmannschaft trägt ihre Vorrundenspiele bei der Heim-WM 2027 in München aus, das Finale steigt in Köln.

Eröffnungsparty in München, Finale in Köln - und Berlin ist nicht dabei: Der Deutsche Handballbund (DHB) hat am Montag die Spielorte für die Heim-WM 2027 (13. oder 14. bis 31. Januar) vorgestellt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Während in der Hauptstadt überraschend keine Spiele stattfinden sollen, sind noch Kiel, Stuttgart, Magdeburg und Hannover dabei.

Überraschung: Berlin ist nicht dabei

Berlin war noch Austragungsort bei der Heim-WM 2019 und der Heim-EM 2024 - und fehlt nun in der Liste. Auch Hamburg ist nicht dabei. „Wir wollen neue Fans, neue Handballerinnen und Handballer gewinnen. Wir werden noch andere Großveranstaltungen durchführen. Das bietet auch Chancen für Städte, die diesmal nicht zum Zug kommen“, betont Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des DHB.

Die deutsche Nationalmannschaft um Kapitän Johannes Golla wird ihre Vorrundenpartien in München im neuen, privat finanzierten SAP Garden im Olympiapark austragen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nach Olympiasilber in Paris hofft Bundestrainer Alfred Gislason auf weitere Glanzlichter in der Zukunft - und natürlich auch bei der Heim-WM. "Wir haben mit der Planung auf die WM 2027 schon vor zwei Jahren begonnen, da haben wir die Mannschaft sehr stark verjüngt", sagte der Isländer in München: "Wir haben eine sehr junge, super talentierte Mannschaft, die natürlich nicht nur 2027 Erfolg haben möchte, sondern auch bei den kommenden Großereignissen."

Spielorte ganz bewusst ausgesucht

DHB-Präsident Andreas Michelmann freut sich jetzt schon auf Handball-Festtage im Januar 2027. "Natürlich gibt es auch in anderen Ländern ein begeisterungsfähiges Publikum", sagte Michelmann: "Aber was man in keinem Land so erlebt wie in Deutschland, ist, dass die Zuschauer auch zu den Spielen kommen, in denen die eigene Mannschaft nicht spielt. Das ist das, was uns auszeichnet."

Die sechs Spielorte wurden ganz bewusst ausgesucht. "Mit diesem Turnier berühren wir ganz Deutschland", sagte Michelmann: "Diese Spielorte vereinen vieles, was uns ausmacht: Sie sind Zentren der Bundesliga, sie stehen für Tradition, aber - wie München mit dem neuen SAP Garden - auch für die Moderne. Mit dieser großartigen Infrastruktur sind wir bereit für ein weiteres Highlight im Jahrzehnt des Handballs."

Der DHB hatte 2020 in Kairo den Zuschlag für die WM erhalten, 32 Länder werden an dem Turnier teilnehmen. Zuletzt war Deutschland 2019 Co-Gastgeber der Handball-WM, Anfang des Jahres fand die EM in Deutschland statt. Damals wurde in Köln, Düsseldorf, Hamburg, Mannheim, Berlin und München gespielt.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Zuletzt hat die Europameisterschaft im Januar dieses Jahres gezeigt, wie handballbegeistert unsere Stadt ist“, sagte Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker laut Express.

-----