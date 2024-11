Handball: 35er-Kader für WM - EM-Shootingstar fehlt!

Formal muss Alfred Gislason bis zum Morgen des ersten deutschen WM-Spieltages am 15. Januar das endgültige, maximal 18 Spieler umfassende Team benennen.

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat seinen 35er-Kader für die Weltmeisterschaft in Dänemark, Norwegen und Kroatien (14. Januar bis 2. Februar 2025) ohne größere Überraschungen benannt. Mit Ausnahme des aus der Nationalmannschaft zurückgetretenen Linkshänders Kai Häfner und des verletzten Rechtsaußen Tim Hornke befinden sich alle Silber-Helden von den Olympischen Spielen in Frankreich im Aufgebot. Aus diesem muss der Isländer sein bis zu 18-köpfiges finales Team formieren.

Für einen Hingucker sorgt ein Zweitliga-Profi: Kreisläufer Aaron Seesing vom Bergischen HC zählt zum Kader, dürfte aber geringe Chance besitzen, ins finale Aufgebot zu rücken. Auch Rückraumspieler Leif Tissier vom HSV Hamburg schaffte es in den Kader. Nicht dabei ist dagegen EM-Shootingstar Martin Hanne.

Deutschland testet gegen Brasilien

Formal muss Gislason bis zum Morgen des ersten deutschen WM-Spiels am 15. Januar gegen Polen das endgültige, maximal 18 Spieler umfassende Team berufen. Wahrscheinlich ist, dass er den Kern seiner Mannschaft aber bereits zum Auftakt der finalen Vorbereitung mit Start am 3. Januar benennt. Zu jeder Partie muss das finale WM-Aufgebot auf 16 Akteure reduziert werden.

Während der WM-Endrunde, bei der Deutschland in der Vorrunde im dänischen Herning neben Polen auf die Schweiz (17. Januar) und Tschechien (19. Januar) trifft, kann jedes Teams fünf Wechsel mit Spielern aus den nun fixierten 35er-Kadern vornehmen. Die letzten Testspiele der deutschen Mannschaft stehen am 9. und 11. Januar gegen Brasilien an.