Neue TV-Gesichter für die Handball-WM enthüllt

Auch auf der Position des Kommentators gibt es einen Wechsel. Nachdem Christoph Hamm, der viele Jahre gemeinsam mit Ex-Weltmeister Markus Baur für das ZDF dabei war, in den Ruhestand gegangen ist, sitzt nun Martin Schneider während der Spiele am Mikrofon. Als Experte ist weiterhin Sven-Sören Christophersen mit an Bord.