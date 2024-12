Kein Party-Verbot: Gislason vertraut DHB-Profis an Silvester

SID 30.12.2024 • 07:10 Uhr Handball-Bundestrainer Alfred Gislason vertraut über Silvester auf die Vernunft seines Teams - und meint, dass die Spieler zurückhaltender seien als die Generation um Stefan Kretzschmar.

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason vertraut bei den Feierlichkeiten an Silvester zu 100 Prozent auf die Vernunft seiner Spieler. „Ich mische mich da nicht ein. Ich kenne die gut genug, um zu wissen, dass sie sehr vernünftig sind. Sie würden nicht so viel feiern wie meine Generation oder die Generation von Kretzsche (Stefan Kretzschmar, Anm. d. Redaktion) und Kollegen. Die sind so viel vernünftiger geworden, dass ich mir überhaupt keine Sorgen mache“, sagte der Isländer im SID-Interview.

{ "placeholderType": "MREC" }

Kurz nach dem Jahreswechsel, am 3. Januar, beginnt für das deutsche Team in Hamburg die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Dänemark, Norwegen und Kroatien (14. Januar bis 2. Februar 2025). Die letzten Härtetests steigen am 9. und 11. Januar in Flensburg und Hamburg jeweils gegen Brasilien, ehe das Team am 12. Januar sein WM-Quartier im dänischen Silkeborg bezieht.

So feiert Gislason Silvester

Gislason selbst plant, Silvester in seiner Heimat Wendgräben bei Magdeburg zu verbringen. „Ich schätze, dass ich zu Hause sitze, völlig in Ruhe. Für mich war Silvester eigentlich schon immer wie jeder andere Abend. Ich muss nicht feiern, ich kann auch so ganz gut den Abend genießen“, sagte Gislason und ergänzte lachend: „Ein bisschen nervig an Silvester ist, dass man 5000 WhatsApp-Nachrichten bekommt, und alle erwarten, dass du antwortest.“