"Alles möglich": Bitter traut Handball-Erben viel zu

Dies sei zwar nicht „die neue Benchmark, aber ich glaube, man darf mit Fug und Recht behaupten, diese Mannschaft hat einen klaren Weg ins Viertelfinale. Da muss man gucken, wer kommt, aber danach traue ich der Mannschaft definitiv mehr zu“, so Bitter. Die aktuelle Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason „strahlt richtig viel Spaß aus und dass die alle Handball spielen können, wissen wir ja.“

Handball-WM: Bitter drückt Nationalteam die Daumen

Eine „besondere Brisanz“ habe gleich der deutsche WM-Auftakt am Mittwoch (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) in Herning gegen Polen, ist es doch die Neuauflage des damaligen WM-Endspiels (29:24).

Ob es am Ende mit der ersehnten Medaille oder gar dem Titelgewinn klappt, mag Bitter nicht einschätzen. „Aber die Mannschaft ist ja auch im Aufbau und trägt ganz viel 2027 in sich“, sagte der langjährige Nationaltorhüter (175 Länderspiele), der kurz vor Weihnachten als letzter Aktiver seiner Generation verabschiedet worden war. Das Wichtigste sei es, „dass man jetzt Selbstvertrauen tanken kann im Turnier, wenn möglich auch sportlich erfolgreich ist und einfach viel, viel mitnimmt für die Heim-WM“, die in drei Jahren komme.