DHB-Team gegen Tunesien auch ohne Stutzke - Knorr in Flensburg

Neben Juri Knorr und Rune Dahmke müssen Deutschlands Handballer beim WM-Hauptrundenabschluss gegen Tunesien auch ohne Lukas Stutzke auskommen. Alle drei Spieler sind erkrankt und fehlen in der sportlich bedeutungslosen Partie am heutigen Samstagabend (20.30 Uhr/ZDF). Der verletzte Franz Semper war am Freitag abgereist und kann im Turnierverlauf nicht mehr eingreifen. Der nachnominierte Marian Michalczik steht dagegen vor seinem ersten Einsatz bei der WM.