DHB-Team: Steinert nach Mittelhandbruch mit "sehr gutem Gefühl"

Linkshänder Christoph Steinert fühlt sich nach seinem Mittelhandbruch bereit für die WM-Mission mit Deutschlands Handballern. „Ich komme ganz gut rein, ich habe ein sehr gutes Gefühl“, sagte Steinert am Montag bei einem Medientermin in Hamburg: „Der Hand geht es gut.“ Der Profi des HC Erlangen hatte sich im November im Rahmen der EM-Qualifikation die Verletzung an der rechten Hand zugezogen und hat seitdem kein Spiel bestritten.

Am Montag stießen auch Shootingstar Renars Uscins und Torhüter Joel Birlehm, der als Nummer drei eingeplant ist, zum Team im Park-Hotel Hagenbeck. Am Abend wird in Nils Lichtlein auch der letzte bislang noch fehlende Spieler erwartet, sodass Bundestrainer Alfred Gislason die Vorbereitung auf die beiden Testspiele gegen Brasilien am Donnerstag (18.30 Uhr/sportstudio.de) in Flensburg und Samstag (16.20 Uhr/ZDF) in Hamburg spätestens ab Dienstag vollzählig angehen kann.