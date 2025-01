Duvnjaks Märchen geht weiter: Kroatiens "Helden" im WM-Finale

SID 31.01.2025 • 11:41 Uhr Kroatien steht im Finale der Handball-WM. Für Domagoj Duvnjak könnte es in Oslo zum goldenen Abschluss seiner Länderspielkarriere kommen.

Handball-Urgestein Domagoj Duvnjak und Torwart-Gigant Dominik Kuzmanovic fielen sich nach der Schlusssirene weinend in die Arme, im „Tollhaus von Zagreb“ kochten die Emotionen auf dem Feld und auf der Tribüne über. „Für mich sind die Jungs heute Nacht alle Helden - vom ersten bis zum letzten“, sagte Nationalcoach Dagur Sigurdsson euphorisch, als sich Kroatiens Handballer nach dem Sprung ins WM-Finale zumindest etwas gesammelt hatten. „Heute schlafen wir quasi schon mit einer Medaille. Dieses Spiel wird uns ein Leben lang verbinden“, sagte Duvnjak.

Mit 31:28 rang der Co-Gastgeber den WM-Rekordchampion und Europameister in der kroatischen Hauptstadt nieder. Dass dies möglich war, hätten nur wenige geglaubt. Doch die Kroaten überrollten die Weltklasse-Auswahl aus Frankreich vor heimischer Kulisse. Schon nach 22 Minuten führten sie mit acht Toren, zur Halbzeit stand es 18:11.

„Wir hatten einen fantastischen Start in das Spiel, vorne wie hinten und Dominik Kuzmanović hat überragend gehalten. Dadurch haben wir die erste Hälfte dominiert“, sagte der ehemalige Bundestrainer Sidgurdsson. Sein Team trifft im Endspiel in Oslo nun auf Titelverteidiger und Olympiasieger Dänemark oder Überraschungsteam Portugal, das Deutschland im Viertelfinale ausgeschaltet hatte. Beide stehen sich am Abend (20.30 Uhr/Eurosport) in Norwegens Hauptstadt gegenüber.

Duvnjak darf derweil weiter von einem goldenen Abschied aus der Nationalmannschaft träumen, dabei drohte dem Bundesligastar bereits das frühzeitige WM-Aus. Der Spielmacher des THW Kiel hatte sich im Vorrundenspiel gegen Argentinien eine Wadenverletzung zugezogen, der kroatische Handball-Verband schrieb: „Ein Wunder ist nötig, und wir glauben an ein Wunder und an unseren großen Kapitän.“ Zurecht, wie sich am Donnerstagabend herausstellte. Der Welthandballer von 2013 hatte immer wieder Kurzeinsätze in Überzahlsituationen und führte sein Team als Kapitän zum Erfolg.

