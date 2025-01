Ex-Kapitän Uwe Gensheimer: Entwicklung des DHB-Teams "überragend"

Portugal ist für die deutschen Handballer im WM-Viertelfinale am Mittwoch (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) nach Ansicht des ehemaligen Nationalmannschaftskapitäns Uwe Gensheimer „ein harter Brocken“. In einem Interview mit dem Pay-TV-Sender Sky bescheinigte der vor Jahresfrist als Profi zurückgetretene Olympia-Dritte von 2016 den Iberern für das Duell in Oslo aufgrund ihres zurückgelegten Weges in die K.o.-Phase „schon volle Turnierhärte“.