Gislason streicht Duo: Deutscher WM-Kader offenbar fix

Die verbliebenen 17 Spieler (darunter zwei Torhüter) reisen am Montag ins WM-Quartier nach Dänemark. Am Mittwoch (15. Januar) beginnt dann die WM für Deutschland mit der Partie gegen Polen. Zudem bekommt es das DHB-Team in der Vorrunde noch mit der Schweiz und Tschechien zu tun.