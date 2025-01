Handball-Märchen: Italien-Hymne sorgt für "Gänsehaut"-Moment

Der sportliche Dämpfer tat dem italienischen Märchen keinen Abbruch. Nach zwei Siegen in der Vorrunde geht der Handball-Zwerg mit ganz viel Rückenwind in die Spiele der zweiten Turnierphase, in der es auch gegen das deutsche Team geht. „Man kann das nicht in Worte fassen, wenn man nach 28 Jahren wieder bei einer WM dabei ist“, sagt der 30 Jahre alte Ebner: „Wir haben junge Spieler, wir haben alte Spieler. Wir haben dicke, dünne, kleine und große Jungs. Wenn man diese Mannschaft sieht, geht mir das Herz auf.“