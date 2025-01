Handball-WM 2025: Darum hätte das deutsche Tor vor der Pause nicht zählen dürfen

Deutschland tut sich gegen Polen lange zeit schwer. Nach einem Treffer kurz vor der Pause geht das Team von Bundestrainer Alfred Gislason jedoch mit einer knappen Führung in die Halbzeit. Das Tor hätte jedoch nicht zählen dürfen.

Glück für Deutschland beim 35:28-Auftaktsieg bei der Handball-WM ! Die Deutsche Nationalmannschaft ging mit einer 15:14-Führung gegen WM-Gegner Polen in die Halbzeit. Dabei hätte das deutsche Führungstor gar nicht zählen dürfen.

Was war passiert? Die polnische Mannschaft hatte bei passivem Spiel die maximale Anzahl an Pässen erreicht und bekam ihren Anpfiff abgepfiffen. Lukas Mertens griff sich den Ball, wurde im Gerangel um das Spielgerät jedoch zu Boden gedrückt. Den fälligen Freiwurf führte der deutsche Linksaußen noch im Sitzen aus.

Irreguläres Tor von Deutschland

Zuvor hatte sich die deutsche Mannschaft lange Zeit schwergetan und von Beginn an nicht zu ihrem Spiel gefunden. Christoph Steinert äußerte sich dazu in der Halbzeitpause bei der ARD: „Überragendes Ergebnis für die streckenweise nicht so gute Abwehrleistung. Wir haben Probleme mit Rückraum links, kriegen viele Tore aus dem Rückraum. Sie finden immer wieder Lösungen über den Kreis. Das besprechen wir und stellen es ab.“