Handball-WM: Die Szene, für die ihn ganz Kroatien liebt

Kroatische Presse huldigt ihre Handballer

„Ich stehe unter Schock“

Der erwähnte Kapitän Domagoj Duvnjak , der sich nach der Schlusssirene weinend mit Torhüter Kuzmanovic in den Armen lag, sparte auch nicht mit Pathos ob des Einzugs ins große WM-Finale am Sonntag.

„Ein großes Dankeschön an die Jungs und das Publikum. Was haben wir heute gespielt!“, jubelte der 36-Jährige nach der Partie: „Ich stehe unter Schock. Es ist unglaublich, wie viele Probleme wir während des Turniers hatten. Alle waren aufgeregt, ich hatte Angst, dass die jungen Spieler überdrehen, aber alle haben so schlau gespielt, als hätte sie weiß nicht wie viele Spiele in den Beinen.“