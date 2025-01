Handball-WM 2025: Fan-Eklat! Handballverband greift durch

Die Niederlande hatte sich am Freitagabend im kroatischen Varazdin durch den zweiten Erfolg im zweiten Spiel vorzeitig für die Hauptrunde qualifiziert. Nach Schlusspfiff kam es jedoch zu unschönen Szenen, als aus dem Publikum Gegenstände in Richtung der siegreichen Mannschaft geworfen wurden.

Handball-WM: Fans werfen Gegenstände auf das Spielfeld

Am Tag nach den Vorfällen erklärte die IHF in einem Statement: „Während des oben genannten Spiels versagte das Sicherheitskonzept, was zu gefährlichen Situationen für Spieler, Mannschaftsoffizielle, Schiedsrichter und Spielleiter führte. Es wurden Gegenstände auf das Spielfeld geworfen, Flüssigkeiten auf das Spielfeld geschüttet und die Sicherheit von Spielern und Offiziellen gefährdet.“