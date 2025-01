Handball-WM 2025 heute live im TV, Stream & Ticker - Portugal, Spanien und Island im Einsatz

Wer folgt der deutschen Nationalmannschaft ins Viertelfinale? Nicht nur die potenziellen Gegner des DHB-Teams kämpfen am heutigen Freitag um wichtige Punkte.

Bei der Handball-WM wird auch am Freitag um das Viertelfinale gekämpft. Sowohl in der Gruppe III als auch in der Gruppe IV geht es dabei äußerst eng zu.