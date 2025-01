Handball-WM 2025: Nächster Ausfall für DHB-Team - Spannendes Knorr-Update

Handball-WM: Knorr für Untersuchungen in Flensburg

Der Spielmacher befindet sich demnach anders als seine erkrankten Kollegen Dahmke und Stutzke nicht im Teamhotel in Dänemark, sondern für weitere Untersuchungen in Flensburg.

„Diese räumliche Konstellation spielt uns in die Karten, und das erst am kommenden Mittwoch in Oslo stattfindende WM-Viertelfinale lässt uns einen größeren zeitlichen Spielraum“, erklärte Nationalmannschafts-Manager Benjamin Chatton in der Pressemitteilung.