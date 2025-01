Handball-WM 2025: Nächster Italien-Coup! Fingerzeig Richtung Deutschland?

Deutschlands WM-Gegner Italien hat vor dem Duell mit dem DHB-Team den nächsten Achtungserfolg gefeiert und darf nun sogar vom Viertelfinale träumen. Die Azzurri schlugen Tschechien in ihrem allerersten Hauptrundenspiel bei einer Weltmeisterschaft 25:18 und gehen mit einer vielversprechenden Ausgangsposition (4:2 Punkte) in das Spiel gegen Deutschland am Donnerstag (ab 18 Uhr im SPORT1-Liveticker).