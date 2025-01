Handball-WM 2025: Portugal - Dänemark heute im Free-TV, Livestream & Ticker

Dänemark ist bisher das Maß aller Dinge. Im Viertelfinale hatte sich der Titelverteidiger überdeutlich mit 33:21 gegen Brasilien durchgesetzt. Der Sieger des Duells trifft im WM-Finale am Sonntag (ab 18 Uhr im LIVETICEKR) dann auf Kroatien, die sich in einem hitzigen Duell gegen Frankreich durchsetzen .

So können Sie das Halbfinale der Handball-WM 2025 Dänemark - Portugal heute live verfolgen:

Am Freitag kommt es um 20.30 Uhr nun zum Duell mit Portugal. Die Südeuropäer hatten sich nach einem knappen 31:30-Sieg gegen Deutschland für die Runde der letzten Vier qualifiziert.

Nie zuvor hatte Portugal auch nur das Viertelfinale erreicht. Und so kommt es zum Duell David gegen Goliath: Denn so stark die Portugiesen bisher aufspielten, so übermächtig erscheinen die Dänen. Die Handball-WM 2025 im LIVETICKER auf SPORT1