Handball-WM 2025: Wie kommt Deutschland ins Finale? Spielorte, Termine, Modus, Gruppen

SPORT1 13.01.2025 • 10:00 Uhr Vom 14. Januar bis zum 2. Februar findet in Dänemark, Norwegen und in Kroatien die Handball-Weltmeisterschaft statt. 32 Nationen kämpfen um die Handball-Krone, SPORT1 erklärt den Modus der Endrunde.

Es ist wieder soweit! Am Dienstag startet die Handball-Weltmeisterschaft, die zum ersten Mal in der Geschichte in drei verschiedenen Ländern (Dänemark, Norwegen und Kroatien) ausgetragen wird. Gleich in fünf Städten (Herning, Oslo, Zagreb, Varazdin und Porec) findet die WM-Endrunde statt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Insgesamt kämpfen 32 Nationen vom 14. Januar bis zum 2. Februar um die Handball-Krone. Die Teams werden in acht Vierer-Gruppen um das Weiterkommen kämpfen, die deutsche Mannschaft bekommt es in der Vorrunde in Herning mit Polen, Tschechien und der Schweiz zu tun.

Handball-WM: Finale findet in Oslo statt

Die drei besten Teams jeder Vorrunden-Gruppe ziehen in die Hauptrunde ein, welche aus vier Sechser-Gruppen besteht. Die Punkte gegen ebenfalls für die Hauptrunde qualifizierte Nationen werden dabei mitgenommen. Aus den Hauptgruppen schaffen es die beiden besten Mannschaften ins Viertelfinale, wo es im K.o.-Modus weitergeht.

Die Viertelfinals sowie die Halbfinals werden in Oslo und Zagreb ausgetragen. Das Spiel um Platz drei sowie das große Finale findet dann in der norwegischen Hauptstadt statt. Als Olympia-Zweiter peilt Deutschland das Halbfinale an.

{ "placeholderType": "MREC" }

Deutschland droht Dänemark in der Hauptrunde

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft steigt am 15. Januar in Gruppe A gegen Polen in das Turnier ein. Anschließend geht es gegen die Schweiz (17.1) und gegen Tschechien (19.1).