Handball-WM: „Ein Hammer!“ Gastgeber Norwegen wird sensationell geschockt

SID 15.01.2025 • 22:20 Uhr Es ist die erste Sensation der Handball-WM. Co-Gastgeber Norwegen kassiert eine überraschende Pleite.

Gemischte Gefühle bei den Co-Gastgebern: Nach dem Auftaktsieg von Dänemark erlebten Kroatien und Norwegen vor heimischem Publikum gegensätzliche Einstiege in die Handball-WM. Während die Kroaten um den Kieler Domagoj Duvnjak in Zagreb mit 36:22 (17:9) ein Schützenfest über Bahrain feierten, offenbarte Norwegen gegen Außenseiter Brasilien ungeahnte Schwächen und verlor überraschend 26:29 (14:12). „Das ist die erste absolute Sensation in diesem Turnier. Ein absoluter Hammer“, sagte ARD-Kommentator Florian Naß.

Am Dienstag hatte Dänemark in Herning mit 47:22 bereits einen deutlichen Sieg über Algerien gefeiert. Die 29. Handball-Weltmeisterschaft findet in diesem Jahr erstmals in drei Ländern statt.

Norwegen von Brasilien geschockt

In Kroatien, wo neben Zagreb auch in Varazdin und Porec gespielt wird, lief für die Gastgeber alles nach Plan. Zunächst wurde Duvnjak mit einem Banner von den heimischen Fans geehrt, der 36-Jährige absolviert sein letztes Turnier für Kroatien. Dann zog sein Team gegen das überforderte Bahrain gleich mühelos davon und führte schnell mit 10:3. Danach dominierte der Weltmeister von 2003 nach Belieben. Mit einer Differenz von 14 Punkten ist Kroatien punktgleich mit Tabellenführer Ägypten in Gruppe H.

Norwegen begann ebenfalls dominant mit einem 4:0-Lauf. Brasilien, das kurz vor der WM zweimal der DHB-Auswahl unterlegen hatte, kämpfte sich aber in die Partie und sorgte für ein engeres Duell als erwartet. Stück für Stück erarbeiteten sich die Südamerikaner eine gute Ausgangsposition für die Schlussphase und zeigten sich dort nervenstark. Das favorisierte Norwegen um Sander Sagosen blieb hinter der eigenen Erwartungen zurück.

Besonders bitter für die Co-Gastgeber: Auf der Tribüne hatte König Harald seinen Platz als Zuschauer eingenommen und auch Ministerpräsident Jonas Gahr Støre schaute sich die Partie in der Halle an.