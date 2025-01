Handball-WM: Tragödie prägt deutschen WM-Gegner Portugal

16 Jahre war Francisco „Kiko“ Costa erst alt, als ihn die Schock-Nachricht ereilte. Alfredo Quintana, Torwart der portugiesischen Handball-Nationalmannschaft, verstarb am 26. Februar 2021 an den Folgen eines Herzinfarkts, den er wenige Tage zuvor im Training seines Klubs FC Porto erlitten hatte. Im Alter von nur 32 Jahren.

Quintana gilt als eines der Gesichter des Handballaufschwungs in Portugal. Seit 2003 hatte das Land auf der iberischen Halbinsel an keiner Weltmeisterschaft mehr teilgenommen, seit 2006 an keiner Europameisterschaft. Eine Qualifikation für die Olympischen Spiele gelang sogar noch nie. 2011 wechselte der gebürtige Kubaner Quintana zum FC Porto, mit dem er sechsmal nationaler Meister wurde. 2014 erhielt der groß gewachsene Torhüter die portugiesische Staatsbürgerschaft.

Tod von Quintana schockte Portugal

„Die Nachricht, die wir niemals mitteilen wollten. Unser liebster Alfredo Quintana ist heute verstorben“, musste der FC Porto kurz nach Turnierende Abschied von der Klublegende nehmen und bezeichnete ihn als „wahren Drachen“, in Anlehnung an die Darstellung im Vereinswappen.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler und Bundesligaprofi Manuel Späth stand damals ebenfalls in Porto unter Vertrag und schilderte der Stuttgarter Zeitung die unfassbaren Geschehnisse: „Wir absolvierten ein lockeres Fußballspiel ohne Belastung, als das Unglück passierte. Alfredo war kerngesund, hatte kein Gramm Fett am Körper.“

„Seit ich klein bin, warst du für mich da“

Die Anteilnahme in Portugal war riesig, Quintanas Rückennummer 1 wird weder im Verein noch in der Nationalmannschaft neu vergeben. Der portugiesische Verband FPA widmete Quintana den März 2021 als Monat der Trauer. Und aus sportlicher Sicht glückte in jenem Monat etwas, was nicht wenige auf übersinnliche Kräfte zurückführten.