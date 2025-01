"Handys abgeben!": Schwarzer fordert volle Konzentration

Seit dem bislang letzten deutschen Titelgewinn von 18 Jahren habe sich vieles verändert. „Früher hat man am nächsten Tag in die Zeitung geschaut, aber heute werden Dinge in Bruchteilen von Sekunden in die Welt getragen. Das ist die größte Herausforderung, sich davon nicht ablenken zu lassen“, sagte der 55-Jährige.