Knorr und Dahmke verpassen mindestens auch Tunesien-Spiel

Ein deutsches Viertelfinale fände am Mittwoch in Norwegens Hauptstadt Oslo statt. Seinen Vorrundenabschluss bestreitet das deutsche Team am Samstag (20.30 Uhr/ZDF) gegen den krassen Außenseiter Tunesien.

Gislason berief Marian Michalczik in seinen WM-Kader, der Rückraumspieler der TSV Hannover-Burgdorf wurde am späten Donnerstagabend im deutschen Teamquartier in Silkeborg erwartet. Michalczik ist vorerst als „Backup“ eingeplant. „Er ist ein Nationalspieler, der auch in der Abwehr spielen kann. Aber er ist vor allem ein Mittelmann, der unsere Spielweise sehr gut kennt“, sagte Gislason. Luca Witzke und Nils Lichtlein, die Knorrs Rolle gegen Italien einnahmen, seien „normalerweise die Mittelleute, die vor ihm sind“, sagte Gislason.