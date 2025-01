Handball-WM 2025: Bitterer Ausfall bei deutschem Auftakt!

Deutschlands Handballer müssen bei ihrem WM-Auftaktspiel gegen Polen ohne Linkshänder Franz Semper auskommen. Der Rückraumspieler des SC DHfK Leipzig verpasste das Abschlusstraining am Dienstagvormittag aufgrund leichter muskulärer Probleme und wird beim Vorrundenstart am Mittwoch (20.30 Uhr im LIVETICKER) in Herning fehlen. Das teilte Bundestrainer Alfred Gislason bei einem Medientermin im deutschen Teamquartier in Silkeborg mit.