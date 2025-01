Nächster Dämpfer für DHB-Team: WM-Aus für Semper

„Dieser Ausfall ist bitter für Franz und unser Team“, sagte Nationalmannschaftsmanager Benjamin Chatton. „Wir beraten uns zu möglichen Nachnominierungen auch mit Blick auf die Gesamtsituation und haben keinen unmittelbaren zeitlichen Druck. Das letzte Hauptrundenspiel ist sicher eine für uns sportlich wertvolle Etappe, hat aber keinen tabellarischen Einfluss. Wir richten diese Entscheidung auch mit Blick auf das Viertelfinale am kommenden Mittwoch in Oslo aus.“

Der Rückraumspieler war wegen muskulärer Probleme erst zum zweiten Hauptrundenspiel gegen Italien in den Kader gerückt und hatte mit fünf Toren ein überzeugendes WM-Debüt gegeben. Detaillierte Angaben zur neuen erlittenen Verletzung machte der DHB nicht, Semper trat am Freitag die Heimreise aus Dänemark an. Für den sportlich bedeutungslosen Hauptrundenabschluss gegen Tunesien am Samstag (20.30 Uhr/ZDF) in Herning rückt Marian Michalczik in den deutschen Kader.