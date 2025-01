Handball-WM 2025: WM-Thriller nach großer Aufholjagd - Spanien rettet Remis

SID 20.01.2025 • 22:22 Uhr Lange läuft im Duell der Ex-Weltmeister alles für Schweden - doch Spanien schlägt in den finalen Momenten des Spiels zurück.

Schweden hat bei der Handball-WM im Duell der Ex-Weltmeister gegen Spanien den Sieg und eine perfekte Ausgangsposition für die Hauptrunde verspielt. In Oslo kam der viermalige Champion in der Vorrundengruppe F in einem Thriller gegen den zweimaligen Titelgewinner nur zu einem 29:29 (16:11) - dabei hatten die „Tre Kronor“ in der zweiten Halbzeit mit sechs Toren geführt.

Schweden und Spanien setzen damit die WM mit jeweils drei Punkten am Mittwoch in der Hauptrundengruppe III fort, in die nur Überraschungsteam Portugal zwei Siege und damit vier Punkte aus der Vorrunde mitbringt. Im Kampf um lediglich zwei Viertelfinaltickets für die sechs Teams der Gruppe muss sich der punktlose Co-Gastgeber Norwegen gewaltig strecken.

Handball-WM: Schweden gibt Sieg aus der Hand

In der Unity Arena zeigten die Schweden um Nationaltrainer Michael Apelgren defensiv bis Mitte der zweiten Halbzeit eine überragende Leistung, der frühere Bundesliga-Torwart Andreas Palicka von Paris Saint-Germain ließ die Spanier zeitweise verzweifeln, offensiv glänzte der Magdeburger Albin Lagergren (neun Treffer).

In der Schlussphase kam das Team von Coach Jordi Ribera allerdings mit einer beeindruckenden Aufholjagd zum 28:28. Der Ex-Kieler Niclas Ekberg brachte Schweden in der Schlussminute per Siebenmeter noch einmal in Führung, sechs Sekunden vor dem Ende rettete Alex Dujshebaev den Spaniern aber den Punkt - den sie mit der Schlusssirene beinahe noch verloren hätten.

