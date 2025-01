Handball-WM: Dramatisches Remis in deutscher Gruppe

Die Tschechen blieben auch im zweiten WM-Spiel ungeschlagen. In den anderen Gruppen lösten drei Teams vorzeitig ihr Hauptrunden-Ticket.

Tschechiens Handballer haben bei der WM ihren nächsten Punkt eingefahren. Deutschlands letzter Vorrundengegner erkämpfte sich gegen Polen ein 19:19 (12:9) und hat mit nun 2:2 Zählern gute Chancen auf den Einzug in die Hauptrunde.

Polen blieb nach der Auftaktniederlage gegen Deutschland (28:35) auch im zweiten Spiel sieglos und steht mit 1:3 Punkten zum Vorrundenabschluss gegen die Schweiz unter Zugzwang. Die Tschechen treffen am Sonntag (18.00 Uhr/ARD) auf das deutsche Team.

Tschechien rettet Remis

Die Niederlande besiegten unterdessen Nordmazedonien in Varazdin mit 37:32 (18:15) und qualifizierten sich durch den zweiten Erfolg im zweiten Spiel vorzeitig für die Hauptrunde. Gleiches gelang Ägypten durch einen 35:24 (16:11)-Sieg in Zagreb gegen Bahrain und Portugal durch ein 30:26 (12:15) in Oslo gegen Portugal.