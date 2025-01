Vor Schweiz-Spiel: Sorgen um Knorrs Knie

Juri Knorr wiegelte ab. Sprechen mochte der Spielmacher über den „Schreckmoment“ für Deutschlands Handballer nicht. „Ich muss wegen meinem Knie in die Kabine“, sagte Knorr entschuldigend und humpelte in die Umkleide. Die Sorgen um die Gesundheit des DHB-Torjägers überlagerten die Freude über den 35:28-Auftaktsieg bei der WM gegen Polen. Ob Knorr im zweiten Vorrundenspiel gegen die Schweiz am Freitag (20.30 Uhr/ZDF) auflaufen kann, ist ungewiss.