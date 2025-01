WM-Aus für Kroatiens Kapitän Duvnjak

Drama um Domagoj Duvnjak: Für den Anführer von Kroatiens Handballern ist die WM im eigenen Land vorzeitig beendet. Der Kapitän, der sein Heimatland in seinem letzten Turnier zu einer Medaille führen wollte, verletzte sich im zweiten Vorrundenspiel gegen Argentinien (33:18) am Freitag an der Wade und kann nicht mehr ins Turniergeschehen eingreifen.