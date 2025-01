WM-Hoffnungsträger Uscins will "ein bisschen Arschloch sein"

Shootingstar Renars Uscins will für Deutschlands Handballer bei der WM sportlich vorangehen – und dem Gegner auch in seinem sonstigen Auftreten das Fürchten lehren. „Zwischen Selbstbewusstsein und Arroganz liegt zwar nur ein schmaler Grat. Aber ich habe mir vorgenommen zu denken, dass es nicht schlimm ist, wenn jemand vom anderen Team meint, dass ich wegen meines Auftretens arrogant bin“, sagte der 22-Jährige in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ): „Für mein Team will ich ein Stück weit ein bisschen wie ein Arschloch sein. Das muss ja auch so sein, man will ja nicht alles mit sich machen lassen.“

Uscins an Olympia-Silber entscheidend beteiligt

Uscins wird am Montag im DHB-Lager in Hamburg zur finalen Phase der WM-Vorbereitung erwartet. Er geht optimistisch in das WM-Abenteuer, das am 15. Januar in Herning gegen Polen beginnt: „Ich kann zwar nicht in jedem Spiel zehn Tore werfen, will aber die Mannschaft von Spiel zu Spiel konstant besser machen“, sagte der gebürtige Lette und ergänzte mit Blick auf die gesamte Mannschaft: „Es war sehr selten der Fall, dass so viele junge Spieler in der Bundesliga eine tragende Rolle haben und wir auch in der Nationalmannschaft zusammenspielen.“