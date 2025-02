Handball-WM 2025: Dänemark schreibt Geschichte

Die dänische Nationalmannschaft gewinnt das Finale der Handball-WM gegen Kroatien. Die Dänen schreiben durch ihren vierten WM-Titel in Folge Geschichte und sorgen für kroatische Tränen.

Die dänische Nationalmannschaft gewinnt das Finale der Handball-WM gegen Kroatien. Die Dänen schreiben durch ihren vierten WM-Titel in Folge Geschichte und sorgen für kroatische Tränen.

Dänemark ist zum vierten Mal in Folge Handball-Weltmeister ! Das Finale in Oslo haben die Dänen im Duell der Co-Gastgeber gegen Kroatien mit 32:26 (16:12) gewonnen und durch ihren nächsten Titel Geschichte geschrieben.

Nie gelang es einer Nation zuvor vier WM-Turniere hintereinander für sich zu entscheiden. Es war zugleich der 37. WM-Sieg in Folge für Dänemark. Nach dem Ertönen der Sirene gab es bei der Mannschaft kein Halten mehr, sie jubelte ausgelassen über ihren Triumph. Wenn Dänemark so weitermacht, könnte Frankreichs Status als Rekordsieger mit sechs WM-Titeln in Gefahr geraten.