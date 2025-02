Handball-WM 2025: Ein Held in Deutschland - und bald auch in Kroatien?

Dagur Sigurdsson, einst Erfolgscoach der deutschen Nationalmannschaft, spielt am Sonntag mit Kroatien bei der Handball-WM um den Titel. Alles, was er anpackt, scheint zu gelingen.

Niemand, aber auch wirklich niemand konnte sich logisch erklären, was am Freitagabend in der mit 15.600 ekstatischen Zuschauern gefüllten Arena von Zagreb passiert war. Fünf Minuten vor der Schlusssirene lagen die Gastgeber aus Kroatien scheinbar aussichtslos mit 26:30 zurück. Doch sie steckten nicht auf, holten Tor um Tor auf und gewannen am Ende das Halbfinale gegen Frankreich mit 31:30. Ein kleines Wunder.