Quadruple perfekt: Dänemarks Handballer erneut auf dem WM-Thron

Kroatiens Kapitän Domagoj Duvnjak blieb das i-Tüpfelchen auf seiner Nationalmannschaftskarriere somit verwehrt. In seinem letzten Länderspiel hatte der Rückraumspieler des THW Kiel von dem ersten Titelgewinn mit seinem Heimatland geträumt. Am Ende wurde es Silber - wie schon bei der WM 2009 und den EM-Turnieren 2008, 2010 und 2020.

Der Berliner Gidsel war am Sonntagabend vor rund 11.000 Zuschauern in der Unity Arena mit zehn Toren bester Schütze der Dänen, die von Beginn an den Ton angaben. Kroatien ging aggressiv zu Werke, spielte sich in der Offensive aber immer wieder fest oder scheiterte im Abschluss am glänzenden Emil Nielsen im dänischen Tor. Nach der Pause brach die kroatische Gegenwehr, Jacobsens Team feierte das Quadruple schon weit vor der Schlusssirene.