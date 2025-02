Handball-WM 2025: Handball-Drama um Bronze sorgt für Tränen

Aymeric Minne war am Sonntag in der Unity Arena mit zehn Toren der beste Schütze für den WM-Rekordsieger, der drei Tage zuvor im Halbfinale an Co-Gastgeber Kroatien (28:31) gescheitert war. Portugal präsentierte sich wie schon das gesamte Turnier als höchst unangenehmer Gegner, doch auch acht Treffer des besten portugiesischen Werfers Francisco Costa, der zum Spieler des Spiels gewählt wurde, konnten den Medaillentraum des Überraschungsteams in einer spannenden Partie nicht wahr werden lassen.