U21-WM: Handball-Nachwuchs holt Platz fünf

Der deutsche Handball-Nachwuchs hat sich bei der U21-WM in Polen einen versöhnlichen Abschluss erkämpft. Das Team von Trainer Martin Heuberger gewann am Sonntag sein letztes Spiel in der Platzierungsrunde gegen Ägypten mit 27:26 (11:15) und beendete das Turnier damit auf Rang fünf. Die erfolgreiche Titelverteidigung hatte Deutschland bereits am vergangenen Donnerstag verpasst, im Viertelfinale gab es eine Niederlage gegen Schweden (26:32).