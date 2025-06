WM-Viertelfinale: U21-Handballer "wollen mehr"

Trainer Martin Heuberger sieht die deutsche U21-Mannschaft vor dem WM-Spiel gegen Schweden bestens gerüstet. Er muss jedoch eine Veränderung in seinem Kader vornehmen.

Trainer Martin Heuberger sieht die deutschen Handballer bei der U21-WM in Polen bestens gerüstet für das Viertelfinale. Das Duell mit Schweden am Donnerstag (21.00 Uhr/Dyn) sei „eine schwere Aufgabe, aber natürlich wollen wir mehr“, sagte Heuberger vor dem Spiel in Kattowitz.