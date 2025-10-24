Handball, U17-WM mit Deutschland LIVE: Spielplan, Ergebnisse, Termine

In Marokko wird in diesem Jahr zum ersten Mal eine U17-WM ausgetragen. Zu den zwölf qualifizierten Mannschaften gehört auch Deutschland.
U17-WM: Spielplan und Ergebnisse
Zum ersten Mal wird im Handball 2025 eine U17-WM ausgetragen. Auch Deutschland ist ab 24. Oktober in Marokko dabei. SPORT1 hat den Spielplan in der Übersicht.
Leo Nowak von den Füchsen Berlin gehört zum deutschen Kader für die U17-WM
Das DHB-Team ist eins von nur zwei Teams aus Europa. Gespielt wird in drei Vierergruppen. Das DHB-Team von Bundestrainer Jochen Beppler bekommt es in Gruppe C mit Argentinien, Iran und Puerto Rico zu tun. Nur der Gruppensieger erreicht sicher das Halbfinale. Die Spiele sind kostenlos auf dem YouTube-Kanal des Handballweltverbandes zu sehen.
Kann die U17 es der U19 gleichtun, die im Sommer Weltmeister wurde? SPORT1 hat den Spielplan und alle Ergebnisse im Überblick.
U17-WM: Gruppe C mit Deutschland
- Deutschland - Iran (24.10.) um 14.30 Uhr
- Argentinien - Puerto Rico um 16.45 Uhr
- Puerto Rico - Deutschland (26.10.) um 14.30 Uhr
- Argentinien - Iran (26.10.) um 16.45 Uhr
- Deutschland - Argentinien (28.10.) um 16.45 Uhr
- Iran - Puerto Rico (28.10.) um 14.30 Uhr
Pl.
Nation
Sp.
Tore
Punkte
Deutschland
0
0:0
0
Argentinien
0
0:0
0
Iran
0
0:0
0
Puerto Rico
0
0:0
0
U17-WM: Gruppe A mit Ägypten
- Ägypten - Brasilien (24.10.) um 19 Uhr
- Marokko - USA (24.10.) um 21.45 Uhr
- USA - Ägypten (26.10.) um 19 Uhr
- Marokko - Brasilien (26.10.) um 21.15 Uhr
- Brasilien - USA (28.10.) um 19 Uhr
- Ägypten - Marokko (28.10.) um 21.15 Uhr
Pl.
Nation
Sp.
Tore
Punkte
Ägypten
0
0:0
0
Brasilien
0
0:0
0
Marokko
0
0:0
0
USA
0
0:0
0
U17-WM: Gruppe B mit Spanien
- Spanien - Südkorea (24.10.) um 10 Uhr
- Tunesien - Katar um 12.15 Uhr
- Katar - Spanien (26.10.) um 10 Uhr
- Tunesien - Südkorea (26.10.) um 12.15 Uhr
- Südkorea - Katar (28.10.) um 10 Uhr
- Spanien - Tunesien (28.10.) um 12.15 Uhr
Pl.
Nation
Sp.
Tore
Punkte
Katar
0
0:0
0
Spanien
0
0:0
0
Südkorea
0
0:0
0
Tunesien
0
0:0
0
Platzierungsspiele und K.o.-Runde der WM
- 1. Halbfinale: 30. Oktober um 19 Uhr
- 2. Halbfinale: 30. Oktober um 21.30 Uhr
Da es drei Vierergruppen gibt, erreichen die drei Gruppensieger und der beste Gruppenzweite das Halbfinale. Die anderen Teams spielen in einer Platzierungsrunde die anderen Plätze aus.
- Spiel um Platz 11: 1. November um 10 Uhr
- Spiel um Platz 9: 1. November um 12.15 Uhr
- Spiel um Platz 7: 1. November um 14.30 Uhr
- Spiel um Platz 5: 1. November um 16.45 Uhr
Das Finale steigt am 1. November um 21 Uhr, vorher findet auch das Spiel um Platz drei statt.
- Spiel um Platz 3: 1. November um 19 Uhr
- Finale: 1. November 21 Uhr