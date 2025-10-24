Newsticker
Handball-WM>

Handball, U17-WM mit Deutschland LIVE: Spielplan, Ergebnisse, Termine

U17-WM: Spielplan und Ergebnisse

Zum ersten Mal wird im Handball 2025 eine U17-WM ausgetragen. Auch Deutschland ist ab 24. Oktober in Marokko dabei. SPORT1 hat den Spielplan in der Übersicht.
Leo Nowak von den Füchsen Berlin gehört zum deutschen Kader für die U17-WM
Leo Nowak von den Füchsen Berlin gehört zum deutschen Kader für die U17-WM
In Marokko wird in diesem Jahr zum ersten Mal eine U17-WM ausgetragen. Zu den zwölf qualifizierten Mannschaften gehört auch Deutschland.

Das DHB-Team ist eins von nur zwei Teams aus Europa. Gespielt wird in drei Vierergruppen. Das DHB-Team von Bundestrainer Jochen Beppler bekommt es in Gruppe C mit Argentinien, Iran und Puerto Rico zu tun. Nur der Gruppensieger erreicht sicher das Halbfinale. Die Spiele sind kostenlos auf dem YouTube-Kanal des Handballweltverbandes zu sehen.

Kann die U17 es der U19 gleichtun, die im Sommer Weltmeister wurde? SPORT1 hat den Spielplan und alle Ergebnisse im Überblick.

U17-WM: Gruppe C mit Deutschland

  • Deutschland - Iran (24.10.) um 14.30 Uhr
  • Argentinien - Puerto Rico um 16.45 Uhr
  • Puerto Rico - Deutschland (26.10.) um 14.30 Uhr
  • Argentinien - Iran (26.10.) um 16.45 Uhr
  • Deutschland - Argentinien (28.10.) um 16.45 Uhr
  • Iran - Puerto Rico (28.10.) um 14.30 Uhr

Pl.
Nation
Sp.
Tore
Punkte
Deutschland
0
0:0
0
Argentinien
0
0:0
0
Iran
0
0:0
0
Puerto Rico
0
0:0
0

U17-WM: Gruppe A mit Ägypten

  • Ägypten - Brasilien (24.10.) um 19 Uhr
  • Marokko - USA (24.10.) um 21.45 Uhr
  • USA - Ägypten (26.10.) um 19 Uhr
  • Marokko - Brasilien (26.10.) um 21.15 Uhr
  • Brasilien - USA (28.10.) um 19 Uhr
  • Ägypten - Marokko (28.10.) um 21.15 Uhr

Pl.
Nation
Sp.
Tore
Punkte
Ägypten
0
0:0
0
Brasilien
0
0:0
0
Marokko
0
0:0
0
USA
0
0:0
0

U17-WM: Gruppe B mit Spanien

  • Spanien - Südkorea (24.10.) um 10 Uhr
  • Tunesien - Katar um 12.15 Uhr
  • Katar - Spanien (26.10.) um 10 Uhr
  • Tunesien - Südkorea (26.10.) um 12.15 Uhr
  • Südkorea - Katar (28.10.) um 10 Uhr
  • Spanien - Tunesien (28.10.) um 12.15 Uhr

Pl.
Nation
Sp.
Tore
Punkte
Katar
0
0:0
0
Spanien
0
0:0
0
Südkorea
0
0:0
0
Tunesien
0
0:0
0

Platzierungsspiele und K.o.-Runde der WM

  • 1. Halbfinale: 30. Oktober um 19 Uhr
  • 2. Halbfinale: 30. Oktober um 21.30 Uhr

Da es drei Vierergruppen gibt, erreichen die drei Gruppensieger und der beste Gruppenzweite das Halbfinale. Die anderen Teams spielen in einer Platzierungsrunde die anderen Plätze aus.

  • Spiel um Platz 11: 1. November um 10 Uhr
  • Spiel um Platz 9: 1. November um 12.15 Uhr
  • Spiel um Platz 7: 1. November um 14.30 Uhr
  • Spiel um Platz 5: 1. November um 16.45 Uhr

Das Finale steigt am 1. November um 21 Uhr, vorher findet auch das Spiel um Platz drei statt.

  • Spiel um Platz 3: 1. November um 19 Uhr
  • Finale: 1. November 21 Uhr

