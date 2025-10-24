Handball, U17-WM mit Deutschland LIVE: Spielplan, Ergebnisse, Termine

SPORT1 24.10.2025 • 08:27 Uhr Zum ersten Mal wird im Handball 2025 eine U17-WM ausgetragen. Auch Deutschland ist ab 24. Oktober in Marokko dabei. SPORT1 hat den Spielplan in der Übersicht.

In Marokko wird in diesem Jahr zum ersten Mal eine U17-WM ausgetragen. Zu den zwölf qualifizierten Mannschaften gehört auch Deutschland.

Das DHB-Team ist eins von nur zwei Teams aus Europa. Gespielt wird in drei Vierergruppen. Das DHB-Team von Bundestrainer Jochen Beppler bekommt es in Gruppe C mit Argentinien, Iran und Puerto Rico zu tun. Nur der Gruppensieger erreicht sicher das Halbfinale. Die Spiele sind kostenlos auf dem YouTube-Kanal des Handballweltverbandes zu sehen.

Kann die U17 es der U19 gleichtun, die im Sommer Weltmeister wurde? SPORT1 hat den Spielplan und alle Ergebnisse im Überblick.

U17-WM: Gruppe C mit Deutschland

Deutschland - Iran (24.10.) um 14.30 Uhr

Argentinien - Puerto Rico um 16.45 Uhr

Puerto Rico - Deutschland (26.10.) um 14.30 Uhr

Argentinien - Iran (26.10.) um 16.45 Uhr

Deutschland - Argentinien (28.10.) um 16.45 Uhr

Iran - Puerto Rico (28.10.) um 14.30 Uhr

Pl. Nation Sp. Tore Punkte Deutschland 0 0:0 0 Argentinien 0 0:0 0 Iran 0 0:0 0 Puerto Rico 0 0:0 0

U17-WM: Gruppe A mit Ägypten

Ägypten - Brasilien (24.10.) um 19 Uhr

Marokko - USA (24.10.) um 21.45 Uhr

USA - Ägypten (26.10.) um 19 Uhr

Marokko - Brasilien (26.10.) um 21.15 Uhr

Brasilien - USA (28.10.) um 19 Uhr

Ägypten - Marokko (28.10.) um 21.15 Uhr

Pl. Nation Sp. Tore Punkte Ägypten 0 0:0 0 Brasilien 0 0:0 0 Marokko 0 0:0 0 USA 0 0:0 0

U17-WM: Gruppe B mit Spanien

Spanien - Südkorea (24.10.) um 10 Uhr

Tunesien - Katar um 12.15 Uhr

Katar - Spanien (26.10.) um 10 Uhr

Tunesien - Südkorea (26.10.) um 12.15 Uhr

Südkorea - Katar (28.10.) um 10 Uhr

Spanien - Tunesien (28.10.) um 12.15 Uhr

Pl. Nation Sp. Tore Punkte Katar 0 0:0 0 Spanien 0 0:0 0 Südkorea 0 0:0 0 Tunesien 0 0:0 0

Platzierungsspiele und K.o.-Runde der WM

1. Halbfinale: 30. Oktober um 19 Uhr

2. Halbfinale: 30. Oktober um 21.30 Uhr

Da es drei Vierergruppen gibt, erreichen die drei Gruppensieger und der beste Gruppenzweite das Halbfinale. Die anderen Teams spielen in einer Platzierungsrunde die anderen Plätze aus.

Spiel um Platz 11: 1. November um 10 Uhr

Spiel um Platz 9: 1. November um 12.15 Uhr

Spiel um Platz 7: 1. November um 14.30 Uhr

Spiel um Platz 5: 1. November um 16.45 Uhr

Das Finale steigt am 1. November um 21 Uhr, vorher findet auch das Spiel um Platz drei statt.