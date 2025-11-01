Dramatisches Finale: U17-Handballer holen WM-Titel

SID 01.11.2025 • 22:33 Uhr Die DHB-Talente setzen sich in der Verlängerung gegen Ägypten durch.

Die deutschen U17-Handballer haben sich auf dramatische Weise den Weltmeistertitel gesichert. Das Team von Bundestrainer Jochen Beppler setzte sich im Endspiel im marokkanischen Casablanca mit 44:43 (37:37, 18:17) nach Verlängerung gegen Ägypten durch.

„Dieser WM-Titel rundet eine großartiges Jahr für unsere U-Nationalmannschaften ab. Wir haben auch in den Jahrgängen 2008 und jünger große Talente. Und so ein hart erkämpfter Erfolg in einem Finale kann ein Impuls für die weitere Karriere sein“, sagte Ingo Meckes, Vorstand Sport beim Deutschen Handballbund.