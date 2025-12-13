Steinmeier oder Merz: DHB-Frauen hoffen auf Politik-Support

SID 13.12.2025 • 12:10 Uhr Bundestrainer Markus Gaugisch würde sich über Support "von ganz oben" freuen. Ein Finalbesuch scheint nicht ausgeschlossen.

Deutschlands Handballerinnen freuen sich übers Daumendrücken der Politik und hoffen bei ihrem WM-Endspiel am Sonntag (17.30 Uhr) auf Unterstützung vor Ort. „Wir können alle brauchen. Support von ganz oben hilft uns natürlich“, sagte Gaugisch lachend am Samstag im deutschen Teamhotel in Rotterdam.

Nicht auszuschließen, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier oder Bundeskanzler Friedrich Merz zum Finale gegen Olympiasieger Norwegen in die niederländische Hafenstadt reisen. „Vielleicht haben wir auch noch ein paar Trikots da, sodass wir den Support auch 100 Prozent kriegen“, sagte Gaugisch.