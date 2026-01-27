"Wahnsinn": DHB begeistert von Vorverkauf für Heim-WM

SID 27.01.2026 • 12:04 Uhr 40 Prozent aller Tickets für das Mega-Event im kommenden Jahr sind bereits verkauft. Bei den deutschen Spielen sogar noch mehr.

Im Sog der aktuellen EM-Auftritte von Deutschlands Handballern läuft der Vorverkauf für die Heim-WM im kommenden Jahr auf Hochtouren. "Es ist wirklich Wahnsinn, wie wir da überrannt werden", sagte Vorstandschef Mark Schober vom Deutschen Handballbund (DHB) am Dienstag auf einer Pressekonferenz im deutschen Teamquartier in Silkeborg.

40 Prozent aller Tickets für das Turnier vom 13. bis zum 31. Januar 2027 seien an den sechs Standorten mit 106 Spielen vergriffen. Auf der "deutschen Route" in München (Vorrunde) und Köln (Hauptrunde, inklusive Finalspiele) seien bereits 75 Prozent und damit bis auf einige VIP-Tickets alle momentan im freien Verkauf erhältlichen Karten verkauft. Auch die dänischen Vorrundenspieltage in Kiel seien schon zu 70 Prozent ausgelastet. Weitere Spielorte sind Magdeburg, Stuttgart und Hannover.