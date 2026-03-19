Heim-WM: DHB-Team erst im Halbfinale gegen Dänen oder Franzosen

SID 19.03.2026 • 21:27 Uhr Die Auslosung für die Heim-WM steht noch aus, schon jetzt gibt es aber wichtige Erkenntnisse für das DHB-Team. Am 10. Juni werden dann im Hofbräuhaus die Lose gezogen.

Deutschlands Handballer werden den ganz großen Aufgaben bei ihrer Heim-WM im nächsten Jahr zunächst aus dem Weg gehen. Der Weltverband (IHF) bestätigte am Donnerstag die Köpfe für die acht Vorrundengruppen beim Jahreshöhepunkt Anfang Januar. Auf Olympiasieger Dänemark und Rekordweltmeister Frankreich kann das Team von Bundestrainer Alfred Gislason demnach frühestens im Halbfinale treffen.

Die finale Auslosung aller Teilnehmer findet am 10. Juni in München im Hofbräuhaus statt, durch die bestätigte Standort-Fixierung der gesetzten Nationen lassen sich aber erste Erkenntnisse aus dem Turnierbaum ziehen: Als Kopf der Gruppe A wird die DHB-Auswahl auch den in der Gruppe D gesetzten Franzosen, die in der Hauptrunde ebenfalls in Köln spielen würden, nicht begegnen. Stattdessen wartet wohl die Schweiz (Gruppe B) – wie auch Frankreich muss sich die Nachbarnation allerdings noch final qualifizieren.

Handball-WM: IHF berücksichtigt Wünsche der Nationen

Dänemark (Gruppe G) reist dagegen erst im Fall des möglichen Halbfinals in die Domstadt, zunächst spielen die Skandinavier in Kiel und Hannover. Berücksichtigt wurden von der IHF bei der Setzung die Wünsche der verschiedenen Nationen. Die geographische Nähe oder existierende Fan-Communities an den jeweiligen Standorten spielen dabei eine Rolle.