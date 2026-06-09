Handball-WM in Deutschland: Neuling Türkei erstmals mit dabei

SID 09.06.2026 • 14:01 Uhr Die Türkei geht erstmals bei der Handball-WM an den Start. Für das Turnier in Deutschland bekommt der WM-Neuling eine Wild Card.

Das Teilnehmerfeld der Handball-Weltmeisterschaft 2027 ist komplett. Einen Tag vor der Auslosung vergab der Weltverband IHF die beiden noch offenen Plätze per Wild Cards an WM-Neuling Türkei und Saudi-Arabien.

Damit stehen nun alle 32 Mannschaften fest, die vom 13. bis zum 31. Januar 2027 in Deutschland um den Titel kämpfen. Die Auslosung der Vorrundengruppen findet am Mittwoch (18.00 Uhr) im Hofbräuhaus München statt.

Handball-WM: Deutschland als Gruppenkopf gesetzt

13 Nationalverbände hatten sich bei der IHF um die beiden Plätze beworben. Bei der Entscheidung wären „sowohl der allgemeine Beitrag der nationalen Verbände zum Wachstum und zur Sichtbarkeit des Sports als auch die weltweite Entwicklung des Handballs berücksichtigt“ worden, hieß es seitens des Weltverbands.

Für die Türkei ist es die erste WM-Teilnahme, Saudi-Arabien ist zum elften Mal dabei. Beide Teams wurden in Lostopf vier eingruppiert.