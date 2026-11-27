Am 1. Dezember kommen die letzten verbliebenen Tickets für die Heim-WM der Handballer in den freien Verkauf.

Für Handballfans bietet sich in der kommenden Woche die letzte Chance, Tickets für ein deutsches WM-Spiel zu ergattern. Am Dienstag (1. Dezember) beginnt um 12.00 Uhr die finale Verkaufsphase für das im Januar beginnende Heimturnier. Auch für das Finalwochenende in Köln wird es begrenzte Kontingente geben, das teilte der Deutsche Handballbund (DHB) am Freitag mit.

Die zusätzlichen Tickets stammen unter anderem aus aufgelösten Veranstaltungs- und TV-Sperrungen sowie verbliebenen Restkontingenten. Weiterhin verfügbar sind Tickets für folgende Spieltage: den 13. Januar (Gruppe B) in Stuttgart, die Hauptrundengruppe III in Hannover, die Hauptrundengruppe II in Köln, das Viertelfinale ohne mögliche deutsche Beteiligung in Köln am 27. Januar sowie VIP-Angebote an allen Spielorten.

Das WM-Turnier steigt vom 13. bis 31. Januar 2027 in sechs verschiedenen deutschen Städten. Die deutsche Mannschaft startet in München und wechselt zur Hauptrunde nach Köln. Die weiteren Spielorte sind Hannover, Kiel, Magdeburg und Stuttgart.