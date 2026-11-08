Nächstes Wintermärchen? Hens hofft auf „so eine Euphorie“

Der Weltmeister von 2007 wünscht sich, dass die Nationalmannschaft erneut das Land mitreißt. Die Zukunft des DHB sehe "cool" aus.

Eine Neuauflage des legendären Wintermärchens? Der ehemalige Handball-Weltmeister Pascal Hens hofft, dass die deutsche Mannschaft bei der anstehenden Heim-WM ein neues Kapitel schreiben kann. „Es war natürlich eine geile Zeit, 2007 Weltmeister im eigenen Land zu werden“, sagte Hens dem SID am Rande des Sportpresseballs in Frankfurt am Main: „Jetzt haben die Jungs die Chance, das 20 Jahre später auch zu erreichen. Wir drücken alle die Daumen und ich hoffe, dass es so eine Euphorie gibt wie damals bei uns.“

Dass die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason beim Turnier im eigenen Land (13. bis 31. Januar) einen ähnlichen Lauf starten kann wie Hens und Co. zu ihrer Zeit, liegt durchaus im Bereich des Möglichen. Auch wenn die Handball-Übermacht zuletzt eine Nummer zu groß war. „Wir haben die letzten Turniere immer gut performt, waren gegen Dänemark am Ende zwar chancenlos, aber ich glaube, dass wir eine geile Mannschaft haben, die sich immer weiterentwickelt“, sagte Hens. Angesichts der vielen talentierten Spieler glaube der 46-Jährige, „dass wir eine coole Zukunft haben“ und die Spieler „als Team zusammenwachsen“ werden.

Wer genau als Shootingstar bei der WM herausstechen oder überraschen könnte, wollte der 199-malige Nationalspieler nicht prognostizieren. „Es ist schwer zu sagen, das wird der oder der“, sagte Hens. Er sei als ehemaliger Rückraumschütze aber „froh, dass wir einige Rückraum-Shooter dabei haben. Der moderne Handball ist mehr dieses Eins-gegen-eins-Spiel. Dass wir da ein paar Schützen haben, ist cool.“