Hockey: Gelungenes Debüt für Bundestrainer Henning

Gegen den Olympia-Gastgeber von 2024 trafen Niklas Bosserhoff (15.) sowie Tom Grambusch (51./59.), die Tore für Frankreich schossen Timothee Clement (37.) und Etienne Tynevez (60.). Schon am Donnerstag steht das Spiel gegen den Gastgeber an. Das zweite Duell gegen die Franzosen findet am Samstag statt, bevor es zum Abschluss erneut gegen Südafrika geht (alle 19.00 Uhr/DAZN).