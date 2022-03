Hockey-Frauen holen ersten Sieg in der Pro League

In der heißen Phase der WM-Vorbereitung gewann das Team des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) am Mittwoch in Düsseldorf mit 3:0 (1:0) gegen Spanien. Am Vortag hatte die deutsche Auswahl nach einem 2:2 das anschließende Penaltyschießen gegen den WM-Gastgeber verloren.