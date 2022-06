4:1 nach 0:1: Hockey-Männer schlagen Niederlande

Für die deutschen Frauen gab es dagegen im Duell mit den Niederlanden erneut nichts zu holen: Nach dem 2:3 (2:0) am Samstag und dem 1:3 (0:2) am Sonntag weist die deutsche Bilanz nun 16 Niederlagen nacheinander gegen die Olympiasiegerinnen auf. In der Tabelle liegt das deutsche Team nach 14 Spielen auf Platz sechs.