Hockey-Pro-League: Deutscher Nachwuchs unterliegt China

Die deutschen U21-Juniorinnen haben bei ihrem Auftritt in der Hockey-Pro-League eine Niederlage gegen China kassiert. Der Nachwuchs unterlag dem WM-Teilnehmer am Samstag im niederländischen ‚s-Hertogenbosch mit 0:3 (0:2), der Deutsche Hockey-Bund (DHB) hatte sich bewusst für dieses Modell entschieden: Am Samstag sammelt die U21 von Coach Akim Bouchouchi Erfahrungen, im zweiten Duell mit China tritt am Sonntag (13.30 Uhr) die A-Nationalmannschaft von Bundestrainer Valentin Altenburg an.