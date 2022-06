Lorenz und Zimmermann führen Hockey-Frauen zur WM

"Wir haben mit Anne Schröder, Sonja Zimmermann und Nike Lorenz drei wichtige Führungsspielerinnen in der Mannschaft, die in verschiedenen Ebenen auf dem Spielfeld ganz viel Erfahrung auch aus Turnieren in diese Mannschaft bringen", sagte Altenburg: "Die Drei sind für mich ein wichtiger verlängerter Arm auf dem Spielfeld." Schröder hat mit derzeit 172 Partien die meisten Länderspiele im Kader bestritten.